Onbegrip bij FC Twente over afgekeurde goal: ‘Eigenlijk winnen we hier met 3-2'

ARNHEM - Het lijnenspel van de VAR zorgde woensdagavond voor veel discussie en commotie bij het duel tussen Vitesse en FC Twente. De Enschedeërs leken in de blessuretijd de zege te stelen in Arnhem, maar volgens de arbitrage stond Ricky van Wolfswinkel buitenspel. Dat was op de tv-beelden niet te zien.

Stel: Van Wolfswinkel had in plaats van witte, zwarte schoenen aangehad: dan was 3-2 absoluut goedgekeurd, zo luidde na afloop de conclusie bij ESPN. Ook de analisten waren verbaasd dat de treffer in de 92ste minuut geen doorgang vond. „Ik had geen moment gedacht aan buitenspel”, aldus Van Wolfswinkel, die zijn treffer al uitgebreid had gevierd voor het volle uitvak. „Het lijkt alsof het mijn schouder is. Ik kan het niet goed zien. Als zij zeggen dat het offside is, dan zal het zo zijn. Daar zitten mensen die er voor door hebben geleerd.”

Onbegrip

Bij trainer Ron Jans was er naderhand vooral onbegrip. Dat ene moment is wel heel bepalend voor deze wedstrijd. De lijnen zien we allemaal en dan denken wij: hoe kan je deze goal nou in vredesnaam afkeuren? Als je het niet duidelijk kan zien, wat volgens mij hier zo is, dan is de beslissing van de grensrechter vaak leidend. Hij heeft niet gevlagd en dan wordt dit doelpunt toch afgekeurd. Laatst maakte Vangelis Pavlidis een goal, toen dacht ik: nou, dat lijkt misschien buitenspel… Maar toen werd toen gezegd, je kan het niet goed zien, dus dan moet je hem toekennen, omdat het aanvallende voetbal in zo’n situatie wordt beloond. Ik vind dat we eigenlijk met 3-2 hebben gewonnen.”

Niet goed genoeg

Van Wolfswinkel bleef nog als één van de weinigen redelijk nuchter. „We waren ook niet goed genoeg om deze wedstrijd te winnen. Ik miste de echte power in de duels. Het was niet top. Waar we normaal heel goed in zijn, dat deden we niet. We waren ook heel slordig met de gelijkmaker voor de rust. Die was killing. Iedereen praat over weinig tegendoelpunten, maar dan moet je niet zo gaan pielen (Misidjan verloor de bal, red.).”

Kritisch op het spel

Ook Jans was kritisch. „Uiteindelijk ben je er wel zelf verantwoordelijk dat je hier punten laat liggen. In de eerste helft is er niets aan de hand, maar iedereen zit te balen in de rust in de kleedkamer omdat je die goals vanuit het niets zo weggeeft. De tweede leiden we ook zelf in. We maken dan wel een schitterende 2-2 (Cerny, red.), maar door de stand kwam Vitesse tot leven en in de laatste fase was Unnerstall drukker dan zijn collega aan de overkant.”