Ondernemen met de familie Du Gardijn: ‘Wij kijken bij 450 bedrijven achter de deur. Weet je hoe interessant dat is?’

Zelf had Wouter du Gardijn (53) nul ervaring en geen papieren, toen hij bijna dertig jaar geleden de verzekeringsbranche inrolde. Of nou ja, hij had wel papieren. „Ik heb een koksdiploma, maar liet de aardappels nog aanbranden op het examen.” Dat werd dus niks. Hij ging aan de slag als tussenpersoon bij een van de grootste verzekeringsmaatschappijen in Nederland. In 1994 begon Wouter voor zichzelf en richtte hij Du Gardijn en Partners op, de voorloper van Du Gardijn Verzekeringen.

Grote verantwoordelijkheid

Nu, bijna dertig jaar later, heeft zoon Rowin (27) de titel directeur achter zijn naam staan. Dat is niet niks. Rowin: „Ik werk hier al vanaf mijn 17de en werd directeur toen ik 24 was.” Wat ooit begon als een bijbaantje waarbij hij het voorraadhok mocht opruimen, groeide uit tot een functie met de grootste verantwoordelijkheid. ‘Is dat niet een beetje vroeg?’, was toen de meest gestelde vraag aan zijn vader Wouter. „Ik was 50 jaar”, vertelt de Enschedeër. „Dat Rowin directeur werd, is een van de mooiste momenten van mijn leven. Ondanks dat bijna iedereen het te vroeg vond, had ik het volste vertrouwen in mijn zoon. Wat is vroeg? Ik ben 53 en leer nog elke dag. Ik wilde hem de ruimte geven om te groeien en te leren.”