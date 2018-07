Ondernemer hackt Tesla, Tesla hackt terug

Verkie­zings­pro­ject Ik teken voor 80! genomi­neerd voor landelijke prijs

15:05 ENSCHEDE - Het project Ik teken voor 80! is genomineerd voor de Galjaardprijs, een landelijke prijs voor publieke communicatie. Ik teken voor 80! werd opgezet in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart dit jaar. Het project is een initiatief van Newsroom Enschede van 1Twente Enschede en Tubantia, in samenwerking met de gemeente Enschede.