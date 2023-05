Ondersteuningsgroep politie houdt persoon aan in Enschede, onder andere stormram gebruikt

Overdrij­ving van André Manuel wordt op sociale media niet altijd begrepen: ‘Alsof er een dam doorbreekt’

Af en toe, legt Tubantia-columnist André Manuel uit, ‘ga ik er met gestrekt been in’. Zoals met zijn column van 13 mei, waarin hij Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren stevig de maat nam. Te stevig, vonden lezers. „We moeten toch laten horen dat we er anders over denken. Of ik daar slim aan doe, daar denk ik nu over na.”