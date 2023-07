Onderzoeker over aanval Twentse hooligans: ‘Het is hun stadion en daar gelden hun regels’

Kinderen roepen ‘vuile homo’ naar Ben uit Enschede, vader dreigt hem in elkaar te slaan: ‘We zijn bang dat ramen worden ingegooid’

‘Hé homo!’ schreeuwt een meisje naar Ben Meijer-Hof als hij met zijn rollator buiten loopt. Het is voor zijn huis in de Indische Buurt in Enschede schering en inslag. Kinderen roepen hem en zijn partner na, een vader dreigde hem in elkaar te slaan. „Ik ben het spuugzat,” zegt de Enschedeër.