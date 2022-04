Onderzoeker ziet geen directe link tussen drillrap en geweld, maar: ‘De wijze waarop drillers zich uiten, is niet zonder risico’s’

drillrapscene Patrick (43) ging zelf op zoek naar de jongen die zijn zoon neerstak: ‘Hij heeft nu de verkeerde getroffen’

Patrick Sanders (43) kreeg het telefoontje waar elke ouder bang voor is. ‘Uw zoon is neergestoken in de stad en met spoed opgenomen in het ziekenhuis’. Wat er daarna gebeurde, tart elke verbeelding. Over een vader die zelf voor rechercheur speelt, in de drillrapscene belandt en nu aangifte heeft gedaan van bedreiging.

