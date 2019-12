Ongewenste relatie ‘cybercharlatan’ Rian van Rijbroek en digi-rechercheur

Kersttruck van Coca-Cola komt weer naar Enschede

4 december ENSCHEDE - Sinterklaas is nog in het land, maar zodra de Goedheiligman na donderdag het land uit is kunnen de kerstliefhebbers weer los. Aankomende zaterdag komt de de Coca-Cola kersttruck namelijk weer naar Enschede. De vrachtwagen, die al jarenlang schittert in de kerstreclames van het frisdrankmerk, is dan blikvanger op de Oude Markt in de Enschedese binnenstad.