Onttrekken van grondwater verboden in een deel van Twente: maatregel is vooral belangrijk signaal

In een zone van 200 meter rond kwetsbare natuurgebieden in deze regio mag geen grondwater meer worden opgepompt om gewassen te beregenen. Een woordvoerder van Vechtstromen zegt dat de maatregel vooral een belangrijk signaal is, omdat er dichtbij deze natuurgebieden al niet veel grondwater meer wordt onttrokken.

In de Achterhoek geldt momenteel een verbod op het gebruik van oppervlaktewater voor beregening. Gebruik van grondwater is nog wel toegestaan. Waterschap Rijn en IJssel denkt ook dat verdergaande maatregelen niet nodig zijn, in de hoop dat er volgende week wat regen gaat vallen.

Volledig scherm Gebieden in Twente waarvoor een verbod op het onttrekken van grondwater geldt. © Waterschap Vechtstromen

In dit beheergebied van het waterschap ten zuiden van de Overijsselse Vecht, dreigt het neerslagtekort op te lopen naar meer dan 250 millimeter. In de droge jaren 2018, 2019 en 2020 is gebleken dat bij een dergelijk neerslagtekort onherstelbare schade aan kwetsbare natuur dreigt. Daarom is het verbod volgens het waterschap noodzakelijk.

Het is als volgt geformuleerd. Het verbod geldt voor ‘het onttrekken van grondwater voor beregening en bevloeiing in kwetsbare, grondwaterafhankelijke natuurgebieden en de gebieden in een zone van 200 meter rondom deze kwetsbare, grondwaterafhankelijke natuurgebieden ten zuiden van de Overijsselse Vecht (Twente en een deel van Salland)’.

Strenge controle

Ten noorden van de Vecht is de situatie met een huidige neerslagtekort van rond 169 mm minder nijpend, maar ook hier houdt het waterschap de situatie nauwlettend in de gaten. Onttrekken van water uit vijvers in stedelijk gebied is al sinds 27 juni verboden.

Het waterschap verzoekt ondernemers, inwoners en agrariërs ‘met klem zuinig om te gaan met oppervlaktewater en goed op te letten of onttrekken van oppervlaktewater nog mogelijk is volgens de beregeningsregeling en hierover in contact te blijven met collega-ondernemers en het waterschap.

Vechtstromen zegt dat handhavers streng controleren op de naleving van de beregeningsregeling en de afgekondigde onttrekkingsverboden. Daarnaast dienen onttrekkingen van grond- en oppervlaktewater in de meeste gevallen gemeld te worden bij het waterschap.

Gevolgen droogte steeds meer zichtbaar

Ook de kwaliteit van het oppervlaktewater komt door de warmte en de droogte verder onder druk te staan en steeds meer sloten en beken kunnen droog gaan vallen.

Andere criteria

Volgens waterschap Rijn en IJssel hanteren zij en Vechtstromen net iets andere criteria, waardoor er in de Achterhoek nog geen onttrekkingsverbod van grondwater wordt afgekondigd. Vechtstromen gebruikt een neerslagtekort van 250 mm als keiharde grens.

Rijn en IJssel bekijkt per locatie de grondwaterstand vanaf het moment dat er sprake is dat de droogte zodanig is als in 5 procent van de droogste jaren. Dat laatste is het geval, maar de grondwaterstand is dikwijls nog net hoog genoeg. Volgens een woordvoerder heeft dat ermee te maken dat grote onttrekkingen van grondwater al op afstand van de natuurgebieden zijn geplaatst. Dichterbij zijn er alleen kleine onttrekkingen. In een kwetsbaar natuurgebied mag geen grondwater worden onttrokken.

Vechtstromen zegt dat hanteren van verschillende criteria juist van belang is om recht te kunnen doen aan de verschillen per locatie. Woordvoerder Martin Hilferink: „Dat zie je ook in de beregeningsregeling, die maatwerk levert. Mensen mogen nog oppervlaktewater onttrekken zolang ze zien dat er nog wat stroomt. Het legt een verantwoordelijkheid bij hun neer, maar voorkomt ook verboden voor grotere gebieden terwijl het daarbinnen helemaal niet overal nodig is.”