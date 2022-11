Ooit een smak gemaakt, ellendige dingen, bloed met theedoek gestelpt: iedereen kent de gootjes in Enschedese centrum

met video Escaperoom voor scholieren op Risk Factory: ontsnap uit de fuik van de drugscrimi­na­li­teit

ENSCHEDE - Je hebt je laten verleiden om voor een paar honderd euro een pakketje te bezorgen. En plots zit je in de fuik: het pakketje is ‘zoek’ en nu moet je blijven bezorgen tot je hebt ‘terugbetaald’. Kom daar maar eens uit. De escaperoom voor middelbare scholieren op de Risk Factory is uit het leven gegrepen.

21 november