Ooit een smak gemaakt, ellendige dingen, bloed met theedoek gestelpt: iedereen kent de gootjes in het centrum

Corporatie De Woonplaats gaat tientallen sociale huurwonin­gen bouwen in Enschede en Glanerbrug

ENSCHEDE - Eengezinswoningen in de wijk Eilermarke in Glanerbrug en in het zuiden van Enschede aan de Broekheurne-Ring: De Woonplaats heeft het startsein gegeven voor twee nieuwbouwprojecten met allemaal sociale huurwoningen in de gemeente.

23 november