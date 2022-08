Ook dit weekend voorkomt ziekte voorstellingen ‘Hanna van Hendrik’

Ons Huis zet na handteke­nin­gen­ac­tie streep door huurverho­ging renovatie­wo­nin­gen in drie straten in Enschede

ENSCHEDE - Huurders in de Borneostraat, Celebesstraat en de Wooldriksweg verkeren nog in onzekerheid over de renovatie van hun woningen. Ons Huis zou daar dit jaar mee beginnen, maar die planning wordt niet gehaald. Wel komt de woningcorporatie de bewoners tegemoet: de huurverhoging is na een petitie alsnog geschrapt.

