Ook in Twente is het rijtjeshuis de meest voorkomende soort woning, behalve in deze gemeenten

met kaartENSCHEDE - Het rijtjeshuis is veruit de meest dominante soort woning in het Nederlandse straatbeeld, zo blijkt uit onderzoek van het CBS over het woningaanbod in 2021. Van de bijna acht miljoen woningen in ons land, was vorig jaar maar liefst 42 procent een rijtjeshuis. Maar in Twente zijn er een aantal gemeenten die een uitzondering zijn op die regel.

In veruit de meeste gemeenten in Twente en vier gemeenten in de Achterhoek is het rijtjeshuis inderdaad ook de meest voorkomende soort woning. En in de meeste gemeenten ligt dat aantal tussen de dertig en veertig procent, in lijn met de landelijke bevinding van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Een rijtjeswoning is in het onderzoek van het CBS ‘een blok met minstens drie aaneengesloten huizen.’

Weinig rijtjeshuizen, veel vrijstaande woningen

Enkele gemeenten in deze regio voldoen echter niet aan die landelijke norm. Tubbergen is met een percentage van 16,7 procent namelijk de gemeente met de minste rijtjeshuizen van Twente. Het aantal vrijstaande woningen in die gemeente ligt iets onder de veertig procent en iets minder dan twintig procent van alle alle huizen in Tubbergen is een 2-onder-1-kap-woning.

Ook in Dinkelland komen vrijstaande huizen meer voor dan rijtjeshuizen. Het aantal vrijstaande huizen is er 42,6 procent van alle woningen, één op de vijf huizen in Dinkelland is een rijtjeshuis. Tussen die vrijstaande huizen zitten ook veel boerderijwoningen. Zowel Dinkelland en Tubbergen hebben een sterk agrarisch karakter, zonder echt grote stedelijke kern.

Oldenzaal rijtjeshuisstad

Het relatief hoogste aantal rijtjeswoningen is te vinden in de gemeente Oldenzaal. Iets meer van de helft van het aantal woningtypes in Oldenzaal is namelijk een rijtjeshuis. Volgens het CBS heeft dat vooral te maken met de periode waarin er veel is bijgebouwd in een plaats:

“Rijtjeshuizen zijn vooral een erfenis uit de jaren zestig, zeventig en tachtig. Meer dan de helft van alle woningen uit die periode is een rijtjeshuis. Dit is bovendien het tijdperk waarin de meeste woningen die nu nog bestaan zijn gebouwd”, is te lezen in het onderzoek. In Oldenzaal gaat het dan vooral om woningen in de in die periode gebouwde wijk De Thij.

In de stedelijke gemeenten van Twente (Enschede, Hengelo en Almelo) ligt het percentage meergezinswoningen relatief hoog ten opzichte van de rest van de regio. Daaronder vallen appartementen, maar ook boven-en-benedenwoningen.

Landelijk

Van de 3,4 miljoen rijtjeshuizen in Nederland bevinden zich de meeste in Zuid-Holland (683.000). Dat is 40 procent van de woningen in deze provincie. Ook in Noord-Brabant en Noord-Holland staat een groot deel van de rijtjeshuizen. In de dunbevolkte provincies Friesland en Drenthe zijn relatief de meeste vrijstaande woningen te vinden.