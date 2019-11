Ook Nederlandse politie start groot onderzoek naar beschieting advocaat Schol

De Nederlandse politie is een groot onderzoek begonnen naar de moordaanslag op advocaat Philippe Schol uit Enschede. Het onderzoek heeft de naam Montenegro en is een zogenaamd Team Grootschalige Opsporing (TGO). Momenteel werken er zo’n dertig politiemensen aan de zaak.

Philippe Schol werd woensdagochtend neergeschoten aan de Losserstrasse in zijn woonplaats Gronau. Hij werd beschoten vanuit een witte auto met Nederlands kenteken. In de auto zaten meerdere personen, volgens de Duitse politie met een ‘zuidelijk uiterlijk’. Volgens buurtbewoners werd de advocaat, die ook vaak als curator optreedt, in zijn linkerbeen geraakt.

Het is uitzonderlijk dat er een TGO wordt opgestart bij een incident dat niet in Nederland heeft plaatsgevonden. Het onderzoek naar de schietpartij valt namelijk onder de Duitse politie, dat een zogenaamde Mordkommission heeft ingesteld. Dat is een onderzoek dat vergelijkbaar is met een TGO in Nederland. Zulke onderzoeken wordt alleen opgestart bij heftige incidenten, zoals een moord. De naam van zo’n onderzoek - in dit geval Montenegro - wordt willekeurig gekozen en houdt geen verband met de inhoud van de zaak.

Buurtonderzoek

De centrale vraag in beide onderzoeken is: wie is er verantwoordelijk voor het schietincident? De Nederlandse politie hoopt dat er getuigen zijn die mee kunnen helpen met het beantwoorden van deze vraag. Om zoveel mogelijk informatie te verzamelen is er donderdag ook een buurtonderzoek gehouden in Glane, dat vlakbij de plek van de schietpartij ligt en waar buurtbewoners mogelijk de auto van de daders hebben gezien.

Ook wordt benadrukt dat nog met alle mogelijke scenario’s rekening wordt gehouden, en er dus niet alleen aandacht is voor een mogelijke link met de afwikkeling van het faillissement van sportschoolketen Olympic Gym. ,,We kijken natuurlijk naar zaken die in het zakelijke leven van het slachtoffer spelen’’, zegt politiewoordvoerster Chantal Westerhoff. ,,Maar alle mogelijkheden liggen nog open. Zo bekijken we bijvoorbeeld ook of er conflicten in de privésfeer zijn.’’

Kogelhulzen gevonden