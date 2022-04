Ook SVB geen klant meer bij Sanderinks Centric

ENSCHEDE - De Sociale Verzekeringsbank is geen klant meer bij ict-bedrijf Centric van Gerard Sanderink. Het contract blijkt al in 2020 te zijn opgezegd, maar tot dinsdagmorgen vermeldde Centric de naam van de SVB nog wel op haar website.

Maandagavond besteedde het tv-programma De Avondshow met Arjen Lubach aandacht aan de affaire-Sanderink. Daarbij werd ook genoemd dat Sanderinks ict-bedrijf Centric voor de Sociale Verzekeringsbank werkt. Naar aanleiding daarvan meldde de SVB dinsdagmorgen dat dat niet meer het geval is. Woordvoerder Johan Rheeder: „Het contract is al in 2020 opgezegd. Maar Centric bleef onze naam op haar website vermelden. We hadden al eerder gevraagd om die verwijzing te verwijderen, maar dat gebeurde om de één of andere reden niet. Na de uitzending van gisteravond hebben we nogmaals gebeld met Centric en nu is de naam SVB inderdaad niet meer op hun site te vinden.”

Rheeder kon niet vertellen waarom het contract in 2020 is opgezegd. De breuk tussen bank en ict-leverancier is nooit officieel bekend gemaakt. Vorige maand maakte ook De Nederlandsche Bank bekend dat het contract met Centric niet wordt verlengd. Ook DNB wilde geen reden voor de beëindiging opgeven.

Diep verstopt

Woordvoerder Sjoerd Pasman van Centric bevestigt desgevraagd dat de verwijzing dinsdagmorgen is verwijderd: „Dat is een foutje van ons geweest, het zat ergens diep in de site verstopt en het was één zinnetje over onze pakketten die aansloten op hun systemen. Niet iets dat erg in het oog sprong, we waren ons er niet van bewust dat het er nog op stond. Maar het is nu inderdaad verwijderd.”

Rian van Rijbroek

Zoals bekend is de eigenaar van Centric, multimiljonair Gerard Sanderink, sinds 2019 in opspraak vanwege zijn relatie met zelfverklaard cyberexpert Rian van Rijbroek.