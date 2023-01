Op Deadline Day kan alles: Zerrouki toch naar Feyenoord? Joa, joa...

Hengeloos raadslid wil kale plek op evenemen­ten­plein opvullen met speeltuin, nu horecawand op zich laat wachten

HENGELO - Het gebeurt te vaak dat er in Hengelo gebouwen worden gesloopt waar niets voor terugkomt. Of dit duurt een tijd. Dat zegt gemeenteraadslid Frank Peters van ProHengelo. Nu restaurant De Beren voorlopig niet naar Hengelo komt en de bouw van de horecawand is vertraagd, ziet Peters kansen om ‘die lege, kale plek’ tijdelijk op te vullen met een speeltuin.

