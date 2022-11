Open dag ROC van Twente: op zoek naar handen aan bed en krachtpatsers in de bouw

Vanuit Twente wil De Nieuwe Denktank het politieke midden versterken: ‘Er mist visie en debat’

ENSCHEDE – „Politieke besluitvorming in Nederland is gebaseerd op modellen en data, niet op visie.” Aldus De Nieuwe Denktank, een landelijke club met stevige ankers in Twente, die met ongevraagde adviezen ‘het debat over de belangrijke thema’s wil terugbrengen naar het politieke midden’. Een gesprek met voorzitter Marinus den Hartogh uit Wierden.

18 november