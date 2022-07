Openbaar Ministerie gaat onderzoek doen bij bedrijven Gerard Sanderink

column Een zee aan boeketten, een klein vaasje en een zwart-witfoto, het trieste ongeluk van Floris laat me niet meer los

Een collega bracht maandagochtend het nare nieuws. Een kind ernstig gewond na een aanrijding met vrachtwagen aan de Deurningerstraat. Als je zoiets hoort, weet je al dat het niet meer goed komt. Helaas bleek dat zo te zijn. Even later hoorden we dat het slachtoffer was overleden.

3 juli