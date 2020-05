Opgelost in het niets: het indrukwekkende portret van vuurwerkrampslachtoffer Marjolein Schreurs

Voor Marjolein was Roomweg 66 in Enschede inderdaad het (d)Roomhuis zoals vroegere bewoners in de kelder op de muur hadden geschreven. Wat was ze trots op haar kamer op de eerste verdieping en wat had ze het er naar haar zin. “Ik ben zo blij”, zei ze meer dan eens tegen haar twee huisgenoten Denis Ruben en Daniel Dreeijers. Eindelijk woonde ze op zichzelf. Voor haar, aldus Daniel, betekende dat “lang leve de wereld, lang leve de vrijheid, lang leve de lol”. “Ze had haar stekje gevonden”, vertelt pleegmoeder Geertje Wolsink in Oldenzaal. “Het was er ook heel knus. Ik hoor haar nog zo zeggen: hier ga ik voorlopig niet meer weg.”