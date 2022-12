Opnieuw reden voor feestje bij Damsté na overname Suwijn Notarissen Hengelo

Snelgroeier

Actieve groeistrategie

Damsté streefde het eveneens in Enschede gevestigde Kienhuis - tot voor enkele jaren de grootste in Twente - in omvang voorbij door een actief overnamebeleid. Damsté acquireerde eerder BDM Advocaten in Amsterdam, dat volgens Schutrups inmiddels is uitgegroeid tot een vestiging met 20 medewerkers en nam vorig jaar advocatenkantoor Dijks Leijssen in Enschede over.