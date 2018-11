Opnieuw zoektocht naar dader van wurgen 18-jarige Denise

video Wie tapt het beste biertje van Twente?

9:20 ENSCHEDE - ENSCHEDE - Wie tapt het beste biertje van Oost-Nederland? Stadion de Grolsch Veste in Enschede was maandagmiddag het decor van de voorronde van het NK Biertappen. Bijna zestig horecamensen uit heel Oost- Nederland strijden om vijf felbegeerde plekken in de finale, volgend jaar in Amsterdam. En een biertje tappen terwijl de jury letterlijk op de tap meekijkt, dat zorgt best voor wat trillende handjes.