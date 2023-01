Oprichter en eigenaar Roy de Vos na verschil van inzicht weg bij voetbalschool PFA

Almelose burgemees­ter Arjen Gerritsen is gemekker van politici zat: ‘Toon leider­schap, Nederland snakt naar rust’

ALMELO - Burgemeester Arjen Gerritsen liet zich in zijn nieuwjaarstoespraak zaterdagmiddag in het stadhuis stevig en kritisch uit over de houding van (veelal Haagse) politici en bestuurders. „Er zijn politici, juist zij die leiderschap moeten tonen, die zichzelf verliezen in onhebbelijkheden, gekissebis en gelijk halen. Over en weer. Links en rechts.”

16:00