Opvallend veel brandclaims in Enschede: relatief gezien de meeste van heel Nederland

ENSCHEDE - In Enschede werden het afgelopen jaar opvallend veel brandclaims ingediend bij de verzekeraar. Per 1.000 inwoners werden er 10,9 claims voor een woningbrand ingediend. Dat zijn er minder dan een jaar eerder, maar toch blijft de Twentse stad relatief gezien koploper.

In Nederland werden over heel 2021 ruim 59.000 brandclaims ingediend bij de verzekeraar. Het jaar ervoor waren dit er nog ruim 67.000. Dat staat in de risicomonitor woningbranden van het Verbond van Verzekeraars. Relatief gezien kwamen de meeste claims dus uit Enschede. Met 10,9 claims per 1.000 inwoners blijft het andere grote steden als ‘s-Hertogenbosch (8,6), Zwolle (8,4) en Ede (8,3) ruim voor.

De gemiddelde schade per claim bedroeg in 2021 3.334 euro, dat is een stuk minder dan in 2020. Toen bedroeg dat gemiddelde bedrag nog 3.711 euro. De meeste branden ontstaan door menselijk handelen (47,1 procent). Ook ontstaan er regelmatig woningbranden door kortsluiting, werkzaamheden of blikseminslag. Bijna 5 procent van alle branden in 2021 is ontstaan door brandstichting.

Brandpreventie

Het positieve nieuws is dat het aantal schadeclaims is gedaald, ook in Enschede. Volgens Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars, zijn er waarschijnlijk minder schadeclaims door de aanhoudende aandacht voor brandpreventie, zoals de wettelijke verplichting tot het plaatsen van brandmelders.

„Ook zien we een daling van de brandschade na oud en nieuw, omdat zwaar vuurwerk is verboden en er beter wordt gehandhaafd.”

Slachtoffers

Hoewel het aantal schadeclaims al jaren afneemt, lopen er nog steeds veel mensen brandwonden op. Dat zegt de Nederlandse Brandwonden Stichting. „Het is heel mooi om te zien dat het aantal claims woningbranden daalt. Maar we kunnen deze resultaten helaas nog niet terugzien in de cijfers van de brandwondencentra’’, verklaart directeur Rob Baardse tegenover ANP.

Op de onderstaande kaart vind je het aantal ingediende schadeclaims (per duizend huishoudens) als gevolg van woningbranden per provincie en voor 27 grote gemeenten (met meer dan vijftigduizend huishoudens). De cijfers gaan over 2021.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Over de cijfers De cijfers zijn gebaseerd op de schadeclaims op de inboedel- en opstalverzekering van verzekerden, waarbij ‘brand’ als oorzaak wordt opgegeven. Die gegevens worden geregistreerd in het systeem van de verzekeraars, het Centraal Informatie Systeem voor verzekeraars (CIS). Bij lang niet elke brandclaim hoeft de brandweer te komen, verklaren de opstellers van de monitor, omdat de gedupeerde zelf de brand kan blussen en verdere schade kan voorkomen.