Opvang in Diekmanhal, maar waarom niet het oude Tubantia-pand?

Amazone Lotte (33) was altijd het ‘speciale meisje’, nu topsporter: ‘Maar ik ben nog steeds jaloers op mensen die kunnen hardlopen’

LONNEKER - Lotte Krijnsen (33) viel in de prijzen op het WK paradressuur in Denemarken. Hoe een ongelukkig meisje veranderde in een succesvolle amazone. „Paardrijden is voor mij de enige manier om heel hard vooruit te komen, zonder pijn.”

17 september