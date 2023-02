Oud-Enschedese Mabel Brands koestert haar eerste wereldtitel: ‘Het zou mooi zijn als zaalhockey iets serieuzer werd genomen’

Enschedese ‘frotteur’ heeft ook in tbs-kli­niek moeite van vrouwen af te blijven

Serie-aanrander C. (60), beter bekend als ‘de Enschedese frotteur’, kan ook in de tbs-kliniek De Rooyse Wissel in Oostrum niet van vrouwen afblijven. En dus moet zijn tbs met zeker twee jaar verlengd worden. Dat werd donderdag duidelijk in een rechtszaak over de verlenging van zijn tbs-verpleging.