Ouder echtpaar beschoten in Vriezenveen: ‘Dat geluid… Ik stond te trillen op mijn benen’

Weekend in Enschede: bier drinken, over de kop fietsen en graan oogsten

26 juli ENSCHEDE - De zomervakantie is al even bezig. Voor de thuisblijvers in Enschede zijn er niet veel activiteiten. Natuurlijk kun je ook dit weekend naar Dinopark op Twente Airport of naar een van de vele tentoonstellingen in het Rijksmuseum Twenthe, bij Tetem en Concordia. Ook is dit weekend de Museumfabriek geopend, waar voor kinderen allerlei speelse activiteiten zijn te vinden. Hieronder vind je de losse evenementen van dit weekend.