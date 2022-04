Over de oververhitte Twentse woningmarkt waait koel briesje: aanbod stijgt licht

Landelijk bedraagt de stijging van het aanbod over het eerste kwartaal in vergelijking met het laatste van 2021 zelfs 10 procent. „We lopen in Twente dus wat achter, maar er lijkt sprake van een lichte bries op de verhitte markt.” Wie in Twente een huis wil kopen, had in het eerste kwartaal keuze uit 1,7 woning. Vorig jaar bedroeg de zogeheten ‘krapte indicator’ 1,3. Een woning staat gemiddeld 28 dagen te koop in Twente.