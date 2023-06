Overal in Twente en de Achterhoek is er verzet tegen tiny houses: ‘Ze denken dat we rare mensen zijn’

Met videoWaarom is er zoveel weerstand tegen tiny houses? In Twente en de Achterhoek verzetten buurtbewoners in Hengelo, Almelo, Nijverdal en Eibergen zich ertegen. Veel gemeenten hebben plannen voor kleine huisjes. De vraag is wat ervan terechtkomt. In Nijverdal sneuvelde een project. „Ze denken dat we rare mensen zijn.”