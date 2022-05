Overgoten met een sausje oet Twente: deze drie sausmakers gaan voor landelijk succes

met video Schietinci­dent in centrum van Enschede, politie doet onderzoek

ENSCHEDE - In het centrum van Enschede is woensdag heeft woensdag laat op de avond een schietincident plaatsgevonden. Aan de Noorderhagen is volgens getuigen zo'n vijf keer geschoten, buurtbewoners hebben knallen gehoord. Niemand raakte gewond, de politie heeft de omgeving afgezet en doet onderzoek.

7:55