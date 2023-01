Overlast door verwarde personen stijgt explosief in Twente en Achterhoek, hoogste misdaadcijfers weer voor Enschede

De politie in Twente en de Achterhoek is de laatste jaren veel drukker met overlast door verwarde personen. Vooral in de grotere plaatsen schoot het aantal meldingen omhoog. Alleen al in Enschede moest de politie vorig jaar ruim 1800 keer ingrijpen, tegen zo’n 800 keer in 2017. Dat blijkt uit de misdaadcijfers van de politie Oost-Nederland van 2022.

Binnen Oost-Nederland kreeg de politie vorig jaar bijna 25.000 meldingen van overlast door verwarde personen. In 2017 lag dat aantal rond de 14.000. Ook in onze regio is het contrast met vijf jaar geleden groot. In Enschede moest de politie vorig jaar het vaakst ingrijpen, 1856 keer. In 2017 lag dat aantal nog op 793.

Daarna komen Almelo (861), Hengelo (688) en Winterswijk (375). Alle gemeenten zagen een forse stijging in die periode. Zo gingen de gevallen van overlast door verwarde personen in Losser van 31 in 2017 naar 103 in 2022. In 2018 luidde de politie al de noodklok over het recordaantal incidenten met verwarde personen.

Wierden grootste stijger

Uit de gepubliceerde misdaadcijfers van de politie Oost-Nederland valt verder op dat Wierden naar verhouding de grootste stijger was. De politie registreerde daar vorig jaar 706 misdrijven en aangiften. In 2021 waren dat er nog 479. Voor corona, in 2019, telde de politie er 557.

De politie en het Openbaar Ministerie zien 2022 als een overgangsjaar, omdat er een einde kwam aan de coronamaatregelen. Traditionele misdaad zoals inbraken en diefstallen stegen weer iets. De explosieve groei van cybercrime stopte in 2022.

Vorig jaar werden er volgens de politie minder computers gehackt of online gefraudeerd. Overigens vallen die cijfers in het niet bij bijvoorbeeld fietsendiefstallen. Zo werden er in Hengelo vorig jaar 678 fietsen en brommers gestolen, tegen 52 meldingen van cybercrime.

Laatste plaats voor Tubbergen

Als grootste stad heeft Enschede traditioneel ook de hoogste criminaliteitscijfers. In 2022 gaat het om 10.121 gevallen waar burgers over de schreef gingen. Dat is een kleine duizend meer dan in het pre-coronajaar 2019. Op nummer twee staat Almelo (4313), gevolgd door Hengelo (3895). Zoals in voorgaande jaren bezet Tubbergen de laatste plaats, in 2022 waren er 343 geregistreerde misdrijven en aangiften.

Het aantal verkeersongevallen nam toe in vergelijking met 2021. Volgens de politie gingen meer mensen de weg op na het verdwijnen van de coronamaatregelen. Hier springen de kleinere gemeenten in het oog. De grootste stijgers waren Hellendoorn (van 100 naar 171), Wierden (99 naar 164) en Dinkelland (80 naar 191). In de data wordt geen onderscheid gemaakt in de ernst van de ongevallen. Wel meldde de politie vrijdag dat er in Oost-Nederland 25 procent meer dodelijke ongevallen vielen te betreuren.