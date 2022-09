Paard zoekt Baas heeft in Ambt Delden ideale opvang voor verwaarloosde paarden gevonden

ENSCHEDE - Henk ten Napel van Paard zoekt Baas is de koning te rijk, nu zijn opvang voor verwaarloosde paarden onderdak heeft gevonden in Ambt Delden.

Enschedeër Ten Napel was naarstig op zoek naar een nieuw onderkomen voor Paard zoekt Baas omdat het contract van de organisatie met de accommodatie in Gronau afliep. Ten Napel vangt de verwaarloosde paarden inmiddels op in een voormalige manege aan de Loofrietweg in Ambt Delden. Een ‘paardenvriend’ die de missie van Paard zoekt Baas ondersteunt heeft daar de opstallen aangekocht voor Ten Napel en zijn collega’s.

9 hectare

„We hebben hier 65 stallen en 9 hectare aan ruimte tot onze beschikking. Daar kunnen we de paarden goed verzorgen en naar hartelust laten draven. Dit is een droomplek, die bovendien dicht bij Enschede ligt. Een verhuizing naar Kootwijkerbroek was ook een mogelijkheid. Maar dat is vanuit Enschede toch al snel een uur heen en een uur terugrijden en is dus veel onpraktischer dan een opvangplek in Twente.”

De zoektocht van Ten Napel naar een nieuwe plek kreeg in Enschede politiek aandacht door vragen van de Partij voor de Dieren. Wethouder Niels van den Berg kondigde daarop aan in gesprek te gaan met Ten Napel, die nu dus de hulp krijgt van een paardenliefhebber die de verhuizing van Paard zoekt Baas naar Ambt Delden mogelijk heeft gemaakt. De sympathisant wil anoniem blijven.

Drugslab

De nieuwe opvang van Paard zoekt Baas in Ambt Delden is eigendom van Landgoed Twickel. De voormalige manege kwam afgelopen februari in het nieuwe nadat er een ondergronds drugs op het boerenerf werd aangetroffen en opgerold.