Patatbakjes en bierbekers zwaarder belast, straks nog meer betalen in Twentse stadions of festivals?

CDA wil af van lekkende en koude sporthal in De Lutte: ‘Geld voor een nieuwe multifunc­ti­o­ne­le accommoda­tie zit in de kassa’

DE LUTTE - Met een lekkend dak en scheur in de vloer is het nu afzien voor de gebruikers van de sporthal op de Luttermolen. Daar moet, veel sneller dan gepland, verandering in komen. Oppositiepartij CDA komt volgende week in de raad met een voorstel om de realisatie van dit project naar voren te halen.

2 februari