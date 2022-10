Patiënt met hartinfarct krijgt in Twente snel hulp

Verstande­lijk beperkte man is niet het brein achter drugslab Enschede, oordeelt rechtbank

Een 35-jarige man uit Enschede is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf en een taakstraf van 200 uur voor zijn rol bij een drugslab in diezelfde stad. Anders dan het Openbaar Ministerie ziet de rechtbank in Almelo de naïeve en beïnvloedbare Michael B. niet als de grote man achter de illegale amfetamineproductie.

26 oktober