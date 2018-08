Patrick komt in actie voor ouders die na scheiding kinderen niet meer mogen zien

Nicole (33) uit Enschede wint ‘Oscar voor kappers’ in Verenigde Staten

28 augustus ENSCHEDE - Supertrots en blij is ze, kapster Nicole van der Linden uit Enschede. Zondagnacht sleepte ze in het Amerikaanse Texas een eerste prijs in de wacht tijdens de Behind the Chair Awards - een prestigieuze award die bekendstaat als de Oscar onder kappers. In de categorie Creative Haircolor werd ze uitgeroepen tot beste van de wereld.