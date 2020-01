Patrick op weg naar McDonald's voor dood achtergelaten in Enschede: 'Ik heb geschreeuwd’

songfestival Op conservato­ri­um in Enschede zagen ze meteen dat Jeangu ‘bijzonder talent’ was

17:16 ENSCHEDE - Jeangu Macrooy (26) is de opvolger van Duncan Laurence en gaat namens Nederland naar het Songfestival in eigen land. De soulzanger kwam in 2014 vanuit Suriname naar Nederland en zette zijn eerste stappen in de muzikale wereld in Twente, op het conservatorium in Enschede. Twee oud-docenten halen herinneringen op aan Jeangu: „Je kon meteen zien dat dit een bijzonder talent was.”