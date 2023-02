Peilingen: BBB profiteert van stikstofdebat en scoort maand voor de verkiezingen nog beter

Bouw bedrijfs­pand Roombeker­veld ligt al jaren stil en dat is de buurt een doorn in het oog

Op de hoek van Roombekerveld staat al jaren een loods in aanbouw. Terwijl de wijk eromheen nu zo goed als klaar is, ligt de bouw van de loods al lange tijd stil. Het is de buurt een doorn in het oog.