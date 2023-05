Persoon raakt gewond bij ongeval op A35, verkeer moet rekening houden met vertraging

Doemspiekers Water is gezoond, tenminste… as het zoa blif

‘Gerda, wat wis doe dreenken?’ ‘Doo mer water’. ‘En Bernhard doe dan?‘ Vuur mie ok mer ’n gleaske water. Het is gezoond en kost ja niks’. Bernhard bescheet is met nen glimlach. ‘En Thea, wat kan ik die indoon? O ja, wie hebt ok bowl’. Zee kik mie an, twiefelt en zeg: ‘Nee, doo mie ok mer water, doar veul ik mie good bie.’