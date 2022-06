Pijnlijk, ook dit jaar geen Proef Eet Enschede: ‘Te veel last van nasleep corona’

Winkelwa­gen­tje tegen elektrici­teits­huis­je in Enschede gezet en in brand gestoken

ENSCHEDE - De brandweer heeft deze woensdagochtend in Enschede een brand in een winkelwagentje moeten blussen. Het winkelwagentje was tegen een elektriciteitshuisje aan de Oostervelderblokweg gezet, de inhoud lijkt doelbewust in brand gestoken. Wie verantwoordelijk is voor de actie is niet bekend.

13:11