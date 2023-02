Plakoorlog in verkiezingsstrijd: zo gaan de Twentse gemeenten daarmee om

In de gemeenten Oldenzaal, Borne, Tubbergen, Rijssen/Holten, Hellendoorn, Dinkelland en Haaksbergen kunnen partijen als vanouds zelf hun posters op aanplakborden hangen. Waarbij veelal als voorwaarde geldt: een maximumformaat, goed behangplaksel en niet over andere partijen heen plakken. De borden worden deze weken geplaatst.

Dat niet elke partij zich aan de regels houdt, is in het verleden meermaals pijnlijk duidelijk geworden. Posters worden pardoes over die van andere partijen geplakt. Of nemen zoveel ruimte in beslag, dat andere partijen geen plek meer krijgen. Daarom namen verschillende gemeenten zelf het heft in handen.