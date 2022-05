Politie doet invallen in Enschede en Gronau in onderzoek naar plofkraakbende; vader en zoon aangehouden

met videoENSCHEDE/GRONAU - De politie heeft vanochtend in een onderzoek tegen een internationale plofkraakbende invallen gedaan in Enschede en Gronau. Een vader (43) en zijn 19-jarige zoon zijn bij de actie opgepakt, zo bevestigen buurtbewoners na een melding van de Duitse politie.

Volgens buurtbewoners gaat het bij de twee verdachten om de bekende letselschadespecialist Bektas K. en zijn zoon Mert. De vader werd in februari vorig jaar veroordeeld door de rechtbank in Almelo voor oplichting. De vader en zoon worden ervan verdacht snelle, dure auto’s te hebben geregeld die zijn gebruikt bij meerdere plofkraken in Duitsland.

Miljoen euro buit

Het gaat om 17 plofkraken in onder andere Gelsenkirchen, Dortmund, Löhne en Itterbeck. Bij die plofkraken is in totaal 1 miljoen euro buitgemaakt, terwijl de schade op zo’n 2 miljoen euro ligt.

Mertt K haalde eerder het nieuws door met een peperdure Audi een woning aan de Deurningerstraat binnen te rijden. De bewoners van het pand kwamen met de schrik vrij, maar de woning raakte zwaar beschadigd.

‘Iets te duur voor de buurt’

In de buurt van de Bentelobrink is het een paar uur na de inval weer rustig als altijd. Mensen laten de hond uit en een man was zijn auto. Ronald (nee geen achternaam) wist wel dat het niet pluis was bij de familie K. „Het zag er allemaal net iets te duur uit voor deze buurt. Maar ja, we bemoeien ons hier met onze eigen zaken. Ik kijk er wel van op dat ze nu verdacht worden van hulp bij plofkraken, want dat zijn toch echt wel zware jongens.”

In Enschede begonnen donderdagmorgen eenheden van de Nederlandse en Duitse politie een onderzoek in een woning aan de Bentelobrink. Bij deze actie werden ook drugs- en geldhonden ingezet. Of er ook iets gevonden is, is nog niet bekend.

Keihard aanpakken

Een oudere vrouw heeft toe staan kijken hoe de politie z’n werk deed. Ja, ze heeft gehoord waarvoor de vader en zoon zijn opgepakt. „Als dat klopt moeten ze ze keihard aanpakken. Wij moesten ook allemaal gewoon werken voor ons geld, maar tegenwoordig willen ze alleen maar snel geld. Het is nooit genoeg en mensen zijn nooit tevreden”, schrijft u dat maar op.

Volledig scherm Bij het onderzoek aan de Bentelobrink worden ook drugs- en geld honden ingezet. © Dennis Bakker (News United)

In het onderzoek naar de internationale plofkraakbende werkten de Duitse en Nederlandse politie intensief samen. Het onderzoek loopt al enige tijd. Bij de invallen van donderdagochtend werden ook mobiele telefoons, gegevensdragers en andere documenten in beslag genomen.

Verraden

Bianca (37) zag het ook gebeuren donderdagochtend. Ze wist wel dat het er niet pluis was, maar heeft nooit de stap durven zetten om de politie in te schakelen. „Dat voelt toch als verraden he? En we bemoeien ons hier niet zoveel met elkaar. Als er iemand hulp nodig heeft dan weten we elkaar te vinden, maar als je denkt dat de buurman in de criminaliteit zit, dan denk je wel twee keer na.”

Ze zegt dat in de buurt wel veel mensen op de hoogte waren van de eerdere veroordeling van de vader voor oplichting. „Dat wist iedereen hier, want dat heeft breed in de krant gestaan. Maar verder is het een aardige man hoor, die altijd netjes iets zegt als we elkaar tegenkomen.”

