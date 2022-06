Politie en justitie leggen grote cocaïnelijn vanuit Curaçao naar Oost-Nederland bloot: zes aanhoudingen

Hengelo en Enschede

Donderdagavond vinden doorzoekingen plaats op 13 locaties, waaronder Hengelo en Enschede. In Hengelo viel de politie panden aan de Slachthuisweg en de Bellinckhof . In de woning aan de Bellinckhof werden naast het woonhuis ook doorzoekingen gedaan in een garage en een auto. Of er bij die zoekactie iets is gevonden, is nog niet bekend.

Doorzoekingen

Het gaat in het onderzoek om doorzoekingen van woningen, loodsen en schuren. Bij die doorzoekingen worden speciale drugs- en geldhonden ingezet. Ook werkt de politie samen met een een bijzondere zoekploeg van defensie. Defensie beschikt over gespecialiseerde zoekteams die moeilijke zoekopdrachten kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld in zeer kleine ruimtes, of in ruimtes met weinig of geen licht en ook in onveilige situaties.