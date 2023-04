Politie houdt serie-aanrander (19) aan in centrum Enschede

Twente heeft als eerste ‘groene’ asfaltfa­briek: Ecofalt heeft niet eens gasaanslui­ting

Is de ene Twentse wegenbouwer bereid om bij de andere, een concurrent, ‘groen asfalt’ in te kopen? Het ligt gevoelig, maar Ecofalt-eigenaar Geert Abbink (46) zegt te verwachten dat er steeds meer collega’s over die drempel gaan stappen. De hele Twentse wegenbouwwereld is vrijdag in elk geval uitgenodigd voor de opening van de fabriek van Ecofalt in Enschede.