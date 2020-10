Politie Oost-Nederland waarschuwt ziekenhuizen voor corona-binnendringers

Powercoach Colette uit Enschede: ‘Mensen kunnen zoveel meer dan ze denken’

26 oktober ENSCHEDE - Ook in coronatijd draait POWER Royael gewoon door. „Continuïteit is voor onze deelnemers en vrijwilligers erg belangrijk, daarom is openblijven essentieel.” Colette Koenhorst is powercoach en drijvende kracht bij het activeringscentrum in Boswinkel.