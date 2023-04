Politie pakt man (19) op voor meerdere aanrandingen in Enschede

speel nu NK pubquiz dit weekend in Enschede: test je collega's met deze 10 vragen

In Enschede wordt deze zaterdag gestreden om dé felbegeerde quiztitel van Nederland. Op de stadscampus van Connect-U in Enschede is het NK pubquiz 2023. Presentator en host is Tom Kuijpers. De quiz bestaat uit honderd vragen, zestig teams kunnen zich maximaal inschrijven voor de quiz.