Politie zoekt getuigen in verband met poging tot doodslag tijdens Military in Boekelo

Het slachtoffer is ernstig gewond geraakt in zijn gezicht waarbij hij meerdere botbreuken heeft opgelopen. De politie Enschede omschrijft het voorval zelfs als een poging tot doodslag.

In verband met dit strafbare feit is de politie op zoek naar getuigen. Was jij die avond aanwezig en heb je iets gezien? Of heb je beelden van de mishandeling? Neem dan contact op met 0900-8844. Meld je dit liever anoniem bel dan 0800-7000 of meldmisdaadanoniem.nl onder vermelding van procesnummer 2022467000.