Populairste artiest van Nederland gestrikt voor Bevrijdingsfestival Enschede, Vettt Bengelfestijn verdwijnt

Spoedpost van huisartsen in Hengelo blijft ’s nachts open, maar dan ook alléén voor echte spoed

Huisartsen in Hengelo houden hun spoedpost, gevestigd in ziekenhuis ZGT, ’s nachts open. Het onderzoek naar nachtelijk sluiting, vanaf 23.00 uur, is stopgezet. De maatregel was in beeld om de hoge werkdruk voor de aangesloten huisartsen te verminderen.

17 januari