Portefeuillehoppers, dwarsliggers en heel veel mannen: dit valt op in nieuw bestuur Twentse gemeenten

Hobbykamer­wo­nin­gen in Enschede moeten worden aangepakt en verduur­zaamd: ‘Zelfs met dekentje op de bank tocht het langs je benen’

ENSCHEDE - Bewoners stoken zich een ongeluk en nog voor de mussen ook. De slecht geïsoleerde hobbykamerwoningen in Enschede Zuid slurpen energie en jagen bewoners op torenhoge kosten. In een buurt die toch al niet uitblinkt in leerbaarheid. „De hoogste tijd dat hier wat gebeurt.”

27 juni