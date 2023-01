PostNL sluit sorteercentrum Enschede, medewerkers kunnen naar Zwolle

ENSCHEDE - Het postsorteercentrum van PostNL in Enschede gaat dicht. De ongeveer honderd mensen die er nu nog werken kunnen naar het sorteercentrum in Zwolle of worden begeleid naar ander werk.

PostNL wil het in de zomer sluiten. „De reden is dat de hoeveelheid post die wij bezorgen, jaarlijks daalt. Daarom moeten wij ons netwerk aanpassen en onze locaties centraliseren”, zo laat het bedrijf weten. Jaarlijks daalt het aantal brieven en kaarten met acht tot tien procent. Tijdens corona was er een opleving, maar nu zakt het aantal verder terug. „De post moet betaalbaar en toekomstbestendig blijven. Dan moet je hiernaar kijken.”

100 medewerkers

Bij het centrum aan Rigtersbleek-Westend werken zo’n honderd mensen fulltime of parttime. Zij zijn inmiddels geïnformeerd over het voornemen van PostNL. „We gaan hen de komende tijd allemaal spreken. Alle collega’s van de locatie Enschede die dat willen kunnen aan de slag in ons sorteercentrum in Zwolle”, laat woordvoerder Ivar Noorderbos weten.

Zwolle, ander werk of pensioen

Medewerkers worden volgens Noorderbos individueel begeleid. Als ze niet naar Zwolle willen, praat PostNL over interne vacatures zoals pakketbezorger, stages, trainingen en begeleiding bij sollicitaties om buiten het bedrijf aan de slag te gaan, al dan niet met een vergoeding „Een aantal van hen loopt tegen de pensioenleeftijd aan. Ook mogelijkheden om nu al met pensioen te gaan zijn bespreekbaar.”

De sluiting heeft geen gevolgen voor de postbezorging in Enschede. Het sorteercentrum in Enschede is een van de 20 à 25 kleinere sorteercentra waar de post vanuit de vijf grotere centra zoals Zwolle, wordt ‘nagesorteerd’. Dit nasorteren gebeurt na juli in Zwolle. De sluiting heeft geen gevolgen voor pakketjes. „Dat is een ander tak van PostNL.”