Praktijkonderwijs viert feest: historisch diploma voor Estella uit Enschede

De uitreiking van een diploma is nieuw voor het praktijkonderwijs in Enschede en Nederland. „We kenden dat tot dusverre niet”, zegt docent en stagebegeleider Ingeborg Meulenbeld. „We begeleiden onze leerlingen op weg naar werk of een eventueel vervolg op het roc. Dat zijn heel verschillende trajecten. Een landelijke, centrale toetsing kennen we niet. Tegelijkertijd krijgen onze leerlingen wel degelijk een heel goede opleiding en worden er hoge eisen aan ze gesteld. Dat dit nooit bekroond werd door een diploma, is toch onbevredigend. Juist deze categorie jongens heeft de stimulans van zo’n papiertje heel hard nodig.”