Prijsplafond energie kost ‘vastecontracters’ geld

Pensioen­pre­mies niet afgedragen: Aramzorg in Enschede is failliet

ENSCHEDE - Aramzorg in Enschede is failliet. Het pensioenfonds vroeg het faillissement van het zorgbureau aan, omdat er geen premies waren afgedragen. Begin dit jaar had Aramzorg, op directeur Thair Poles na, nog één werknemer en die vertrok enige tijd geleden.

25 november