Problemen kraamzorg in Twente naar ‘toppunt’: hoogzwangere Samantha (29) kan geen hulp krijgen

Tóch visum voor Avak uit Almelo, die nu kan meedoen aan finale Lego League in VS: ‘Hij is superblij’

En hij is onderweg naar Amerika! Na een spannend gesprek bij het Amerikaanse consulaat in Amsterdam gaat Avak alsnog naar de internationale Lego League-kampioenschappen in de VS. Inmiddels is hij op Schiphol, waar wordt gezocht naar een lastminutevlucht. Het liefste wat hij nu wil, is zijn teamgenoten verrassen met zijn komst.